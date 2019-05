Grote brand bij restaurant Vroeg in Bunnik lijkt 'een eind onder controle'

In restaurant Vroeg aan de Achterdijk in Bunnik is brand ontstaan.

De brand bevindt zich vermoedelijk in de afzuiginstallatie. Het restaurant is ontruimd en er zijn geen personen meer in het pand. In verband met de waterwinning zijn er meerdere voertuigen aanwezig. Dit meldt Veiligheidsregio Utrecht.

De brand werd een uitslaande brand. De brandweer heeft groot opgeschaald. Voertuigen uit omliggende gebieden zijn aanwezig ter ondersteuning, waaronder de rietenkapspecialisten.

Inmiddels meldt Veiligheidsregio Utrecht dat de brand in Bunnik een eind onder controle lijkt te zijn. Door kordaat optreden heeft de brandweer overslag naar omliggende panden weten te voorkomen. De rookontwikkeling is flink verminderd.