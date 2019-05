Politie pakt drugsschip van eigenaar af

De politie heeft zondagmiddag het onderzoek en de ontmanteling van het drugsschip in de dorpshaven afgerond. De boot is weggesleept

De exacte onderzoeksresultaten, dus de goederen welke zondag nog in beslag zijn genomen, zijn momenteel nog niet bekend. Hoewel nog steeds onderzoek wordt gedaan wie precies de eigenaar van het schip is, is het vaartuig afgepakt. Misdaad mag namelijk niet lonen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk geld teruggehaald wordt, dat met criminele activiteiten is verdiend. Het schip is zondagavond ten behoeve van politie en justitie naar een andere locatie gesleept.

Rechter-commissaris

De vier verdachten zitten nog steeds vast en zijn het afgelopen weekend verhoord. Over de inhoud worden geen mededelingen gedaan. Het viertal wordt begin deze week aan de Rechter-Commissaris voorgeleid.