Man (21) gewond bij schietincident Joris Ivensplein in Amsterdam

Daarbij is een 21-jarige man gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.

Rond 23.00 uur kreeg de politie melding van een mogelijk schietincident. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer op straat aan. Hij is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig.

Getuigenoproep

Om duidelijkheid te krijgen over de aanleiding van het schietincident, is de recherche is op zoek naar getuigen. Mensen die mogelijk iets hebben gehoord of gezien hebben van wat zich voor of direct na het schietincident heeft afgespeeld, ofwel meer kunnen vertellen over de vluchtroute van de vermoedelijke verdachte, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook mensen die mogelijk dashcam-, bewakingscamera- of andere beelden hebben, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.