Ernstig verkeersongeval Ambrosiusweg Waalwijk

Traumahelikopter

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat rond 09.30 uur de melding van het ongeval binnenkwam. De traumahelikopter landde op het naastgelegen Cruijff Court. De brandweer heeft twee beknelde personen uit de auto's bevrijd. De drie gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Eén van de twee auto's had een aanhanger bij zich. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.