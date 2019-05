ANWB ontvangt 12.500ste fiets

Nederlanders hebben aan het ANWB Kinderfietsenplan sinds 2015 ruim twaalfduizend fietsen geschonken. Deze fietsen zijn opgeknapt en cadeau gedaan aan kinderen uit gezinnen die zich geen fiets kunnen veroorloven. Wethouder Ufuk Kâhya uit Den Bosch is aanwezig bij de overhandiging van fiets nummer 12.500 aan Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp op donderdag 16 mei om 12.45 uur bij het Pierson College in Den Bosch. Ook leerlingen van deze school en de hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen zijn hierbij aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom.

'Wij steunen dit mooie initiatief van de ANWB van harte'’, aldus wethouder Kâhya. 'Het is voor ons belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen op de fiets naar bijvoorbeeld een sportclub of school te gaan'.

In 2015 zette de ANWB het Kinderfietsplan op, een programma om kinderen te helpen die opgroeien in gezinnen waar thuis geen geld is voor een fiets. De ANWB vindt dat iedereen in Nederland mobiel moet kunnen zijn, ook deze kinderen. Met haar 4,5 miljoen leden heeft de ANWB het netwerk onder Nederlanders om veel fietsen op te halen. Via onder meer het Nationaal Fonds Kinderhulp komt de fiets terecht bij kinderen die een fiets hard nodig hebben.

Dankzij deze samenwerking stappen al duizenden kinderen op de fiets. De ANWB ziet een lichte stijging in het aantal donaties. Met een opmerkelijke piek in het voorjaar als mensen hun schuurtjes opruimen. Fietsen zijn voor kinderen vaak de enige manier om van A naar B te komen.

Om een fiets te doneren kun je deze inleveren bij één van de zeventien inzamelingspunten verspreid over het land. Ook kun je je fiets aanmelden op de website. De ANWB haalt de fiets dan gratis op. De komende maanden kunnen Nederlanders zelf een inzamelingsactie starten met behulp van een inzamelpakket. Kijk voor het aanmelden van een fiets of het organiseren voor een inzamelingsactie op anwb.nl/kinderfietsenplan.