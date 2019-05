Tweede verdachte aangehouden voor wrede woningoverval

Een 19-jarige inwoner van Drachten is afgelopen dinsdag aangehouden. Ook deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval op een 82-jarige inwoonster van De Krim. Dezelfde ochtend werd ook al een 43-jarige inwoner van Coevorden voor dezelfde overval aangehouden. Dit maakte de politie donderdag bekend

De bejaarde vrouw werd op die maandagavond 10 december 2018 overvallen door twee mannen in haar woning aan de Kikkertsveldweg. Hierbij werd de vrouw door de mannen opgesloten in haar meterkast. Pas 15 uur later werd de vrouw uit haar benarde situatie bevrijd door twee ongeruste vriendinnen. De overvallers gingen er uiteindelijk met o.a. haar zitmaaier vandoor.