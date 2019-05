Gouden film voor Singel 39

De film met Lies Visschedijk en Waldemar Torenstra in de hoofdrollen, heeft 100.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. Zanger Douwe Bob, die de titelsong van Singel 39 verzorgt en tevens een gastrol heeft in de film, verraste de hoofdrolspelers en regisseur Frank Krom met de overhandiging van de Gouden Film award. De Gouden Film wordt toegekend door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Singel 39 is de vierde film die in 2019 de Gouden Film status heeft gehaald.

Mo (Lies Visschedijk) heeft het helemaal voor elkaar: een baan als hartchirurg, een lieve familie, een maandelijks bezoek van haar minnaar én een prachtig pand aan de Singel in Den Haag. Wanneer de aantrekkelijke kunstenaar Max (Waldemar Torenstra) ineens bij haar op de stoep staat, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Max valt op mannen, maar heeft ook een kinderwens. Mo is überhaupt niet met het moederschap bezig. Als Max via een app op zoek gaat naar de ideale moeder voor zijn nageslacht, begint Mo zich af te vragen of er toch meer is in het leven dan enkel haar carrière.

Singel 39 is geregisseerd door Frank Krom, naar het scenario van Eddy Terstall. De film werd geproduceerd door Millstreet Films en is tot stand gekomen met een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive, CoBo, Abraham Tuschinski Fonds, AvroTros en EuroGroei Films. Singel 39, gedistribueerd door Dutch FilmWorks, draait momenteel in 128 bioscopen.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.

Op de foto van links naar rechts: Frank Krom, Douwe Bob, Waldemar Torenstra en Lies Visschedijk.