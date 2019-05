Medisch Spectrum Twente ontslaat traumachirurg

De achttien meldingen tegen de 64-jarige man zijn gedaan door verpleegkundigen, coassistenten en secretaresses. Een brief aan de inspectie is in handen van de krant. Hierin staat dat het ‘goed mogelijk is dat het gedrag een nadelige invloed heeft gehad op de kwaliteit van de zorg’

De traumachirurg laat in een reactie aan de Volkskrant weten: 'k moet zeggen dat een aantal beschuldigingen gewoon waar zijn. Ik ben verbaal soms te direct geweest, absoluut. Dat kan hard aankomen en kwetsend zijn en dat heb ik me niet altijd gerealiseerd. Maar als mensen dat verhullen, zich niet uiten, en pas met hun klachten komen als er een zwartboek wordt aangelegd, wordt het een heel moeilijke zaak. Als je dan ook nog andere dingen erbij gaat halen, zoals seksuele intimidatie, speel je als man een wedstrijd tegen een vrouw waarbij je meteen met 5-0 achterstaat.'