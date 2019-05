Brand in loods met hennepkwekerij

In een loods aan de Vliesvenweg in Weert is vrijdagmorgen een brand uitgebroken. De brandweer wist de brand beperkt te houden.

Omstreeks 08.20 uur werd er brand gemeld in een ogenschijnlijk leegstaande loods. Bij aankomst van de brandweer werd er één persoon aangetroffen, deze is nagekeken door het personeel van de ambulancedienst maar hoefde niet naar een ziekenhuis.

Nadat de brandweer het vuur onder controle had, trof men een hennepkwekerij aangetroffen. De persoon die in de loods aanwezig was is aangehouden door de politie.