Verdachten betrokkenheid dode man Lelystad opnieuw langer vast

Het voorarrest van de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 72-jarige man in Lelystad is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Ernstige bezwaren

Maandag 29 april werd het levenloze lichaam van de man gevonden in een woning aan de Rode Klif in Lelystad. De politie heeft een 48-jarige man uit Lelystad en een 35-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood. De raadkamer oordeelt dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de twee langer vast te houden.

Pro-formazitting

Eerder al besliste de rechter-commissaris dat er voldoende reden is om de mannen langer vast te houden. In de regel wordt na uiterlijk 90 dagen een pro-formazitting gepland waar onder andere de voorlopige hechtenis weer aan de orde zal komen. Die zitting is, in tegenstelling tot de zitting van de raadkamer, openbaar.