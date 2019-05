Man (28) in Heerlen door viertal beschoten

Conflict

Volgens de eerste meldingen zou het schietincident hebben plaatsgevonden op de Hugo de Grootstraat. Later bleek de locatie een speelveldje op de Verschuurstraat in Heerlen te zijn. Daar zou een 28-jarige Heerlenaar in conflict zijn geraakt met vier nog onbekende personen. Vervolgens is op het slachtoffer geschoten.

Ziekenhuis

Het slachtoffer, de 28-jarige man uit Heerlen, heeft zichzelf bij het ziekenhuis gemeld. Daar wordt hij voorzien van de benodigde medische zorg. De aanleiding of oorzaak van het conflict is op dit moment nog onderwerp van onderzoek.

Getuigenoproep

De politie heeft een sporenonderzoek opgestart en is in gesprek met getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat zich op het speelveldje heeft afgespeeld. In het kader van het onderzoek is de politie dringend op zoek naar mogelijke getuigen.