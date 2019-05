Taakstraf van 100 uur voor dood door schuld bij kantelen laadbak

Slachtoffer geraakt door laadbak

De man heeft op 15 januari 2018 met zijn vrachtwagencombinatie, bestaande uit een trekker en een kipper oplegger, bietenpulp gelost bij een boerderij in Tzum. Tijdens het lossen is de laadbak van die kipper oplegger in de naastgelegen oplegger van het 47-jarige slachtoffer gevallen, die zich op dat moment in die oplegger bevond. Het slachtoffer is door die laadbak geraakt en aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat de dood van het slachtoffer te wijten is aan de schuld van verdachte doordat verdachte zich er niet van heeft vergewist of heeft gecontroleerd of het slachtoffer zich op het moment van het lossen door verdachte in het werkgebied van de kipper oplegger bevond. Door het openbaar ministerie was ook ten laste gelegd dat het kantelen en omvallen van de laadbak te wijten is aan de plaatsing van de rechterwielen van de kipper oplegger op een niet vlakke en egale ondergrond. De rechtbank heeft verdachte echter van dit onderdeel van de tenlastelegging vrijgesproken omdat naar haar oordeel niet met zekerheid kan worden vastgesteld ten gevolge van welke omstandigheid of omstandigheden die laadbak is gekanteld.