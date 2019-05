500 fietsen gaan luchtkwaliteit meten

Op 17 mei trappen 30 fietsers letterlijk af om de luchtkwaliteit op de fiets te meten. Een meetkastje met sensor op elke fiets brengt hun route in kaart en meet onderweg de luchtkwaliteit. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu duidt de real-time verzamelde gegevens. Het is heel moeilijk om met kleine sensors de luchtkwaliteit goed te meten. Daarom zorgt RIVM voor voortdurende ijking van de sensors, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens zo goed mogelijk is.

Onder de fietsers zijn betrokkenen uit de provincie, en wethouders uit verschillende gemeenten uit de regio Utrecht. Er fietsen ook leden van fietsersverenigingen mee, naast medewerkers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de bedrijven SODAQ en Civity.

De aftrap is de start van een vernieuwend project. Daarbij gaan maar liefst 500 vrijwilligers een jaar lang al fietsend fijnstof in de buitenlucht meten. Het doel van het project is kennis vergroten over het gebruik van sensoren op fietsen en de luchtkwaliteit op fietsroutes te bepalen. De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld helpen bij de verbetering van de infrastructuur. En ook bij de ontwikkeling van meer groene fietsroutes.

Dit project is een samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, verschillende gemeenten, fietsorganisaties, de bedrijven SODAQ en Civity en het RIVM.