'Marco Kroon niet welkom als spreker op Veteranendag'

De burgemeester van Meierijstad Kees van Rooij, heeft de uitnodiging aan Marco Kroon om te spreken op de Veteranendag in Schijndel ingetrokken. Van Rooij vindt Kroon niet meer passen bij de sfeer van Veteranendag.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegenover het AD dat dit komt nu er zoveel discussie is rondom zijn persoon. Als bezoeker is Kroon welkom. ‘We hopen hem in een van de komende jaren alsnog te kunnen vragen als inleider om te spreken over zijn ervaringen als actieve militair.’

Kroon kwam onlangs weer negatief in het nieuws nadat hij een kopstoot had gegeven aan een agent tijdens carnaval. Hier werd Kroon aangesproken omdat hij stond wild te plassen. Ook zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond aan de politie.