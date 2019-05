Defensiebrede app voor thuisfront

De thuisfrontcontactdag werd bezocht door honderden mensen. Zij zijn het thuisfront van militairen die nu in Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali zitten. Maar er waren ook familieleden van marinepersoneel dat met Zr. Ms. Evertsen op de Middellandse Zee vaart. Saamhorigheid en verbondenheid staan centraal op deze dagen. De familie wordt even in het zonnetje gezet in een periode waarin zij thuis alles draaiende houden. Er zijn optredens, activiteiten voor kinderen en met een aantal missiegebieden is er een live videoverbinding.

Tot vandaag kende alleen de landmacht een app voor het thuisfront. "Aan de hand van wat het thuisfront ons vertelde over wat er beter moet, hebben we iets nieuws gemaakt", aldus Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen bij de presentatie.

Veiligheidsrisico

Defensie deelt informatie met het publiek en ook met het thuisfront. Bepaalde informatie kent een verhoogd veiligheidsrisico. Voorbeelden zijn de vluchtgegevens van en naar inzet- en oefengebieden, gegevens over vaarbewegingen en tijden en locaties van Thuisfrontbijeenkomsten. De thuisfrontdag wordt elk jaar georganiseerd voor het thuisfront van al het uitgezonden personeel van Defensie.

Altijd bij het juiste loket

De bestaande SITCEN-app is doorontwikkeld tot een Defensiebrede app waarbij de gegevens van verschillende militairen zijn in te vullen. Als de gegevens van een militair voor het vertrek goed zijn ingevoerd, komt de gebruiker altijd bij het juiste loket bij Defensie uit.

Momenteel wordt de app al doorontwikkeld naar een versie met een openbaar en een afgeschermd deel. Wie die informatie wil bekijken moet eerst inloggen. Zo kan Defensie informatie delen met alleen familieleden, zoals bijvoorbeeld militaire vluchtgegevens.

Thank you for your support

Wijnen vond de nieuwe app geen overbodige luxe. "Het thuisfront, is de onzichtbare steun in de rug van onze militairen", zei hij. "Zoals we hier zeggen: ‘zonder thuisfront geen inzet’. Want jullie zorgen ervoor dat de militair zich helemaal op zijn of haar taak kan richten. Wanneer we tegen militairen zeggen: 'thank you for your service', dan denk ik daar altijd bij: 'en thuisfront, thank you for your support'."

De app is te downloaden via Google Play en de App Store.