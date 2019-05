Fietser (81) overleden na verkeersongeval in Breda

De 81-jarige fietser uit Breda die woensdagochtend zwaar gewond raakte door een aanrijding op de Claudius Prinsenlaan met een 23-jarige motorrijder uit Breda is in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis overleden.

De fietser stak kennelijk ter hoogte van de bushalte bij de Hogeschool over en kwam toen in aanrijding met de motorrijder die vanuit het centrum kwam. De aanrijding liet zich al direct ernstig aanzien, er werden drie ambulances, een traumahelikopter en de brandweer opgeroepen. Het slachtoffer werd met ernstig hoofdletsel naar het St. Elisabeth Ziekenhuis In Tilburg vervoerd. Daar is hij de volgende nacht overleden.



De motorrijder heeft op het bureau een verklaring afgelegd. De toedracht van het ongeval is nog in onderzoek. Een automobilist heeft daarvoor beelden van zijn dashcam ter beschikking gesteld.