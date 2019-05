Eerste pup opgevangen in Pieterburen

Zaterdag is de eerste pup van dit zomerseizoen opgevangen in het Zeehondencentrum. Het is een pup van de Gewone zeehond, het diertje werd aangetroffen in de haven van Lauwersoog, vlakbij de vaargeul. Er werd geen moeder in de buurt gesignaleerd, al na enkele uren observatie werd duidelijk dat de situatie te gevaarlijk was voor zo’n jonge zeehond en is besloten tot opvang. Nu het geboorteseizoen is begonnen roept het Zeehondencentrum het publiek weer op om vooral de zeehonden rust te geven en afstand te houden.

Afgelopen zaterdag werd de zeehondenpup gemeld bij het Zeehondencentrum. De pup hield zich op in de buurt van de havenmond en er dreigde gevaar door naderende schepen. Medewerkers van het Zeehondencentrum besloten daarop het diertje op te vangen om erger te voorkomen. Het zeehondje bleek een mannetje te zijn van slechts een paar dagen oud.

De pup is “Cookie” genoemd en weegt zo’n 9 kilo. De komende tijd zal hij nauwlettend in de gaten worden gehouden. Cookie krijgt nu intensieve zorg in één van de quarantaines in het Zeehondencentrum. Omdat hij een sterke indruk maakt ligt hij in een quarantaine waar bezoekers van het centrum door een raam mee kunnen kijken bij de verzorging van de kleine pup.

De eerste opgevangen pup van 2019 is ook de aankondiging dat het geboorte- en zoogseizoen van de Gewone zeehond nu echt is begonnen. De komende 2 maanden zullen er op meerdere plekken rondom de Waddenzee honderden moeders met pups liggen. Het kan voorkomen dat de pups op het vaste land terecht komen. Zoals al werd aangegeven in de succesvolle campagne “Maak van een gezonde pup geen wees” van vorig jaar is rust geven en afstand houden het beste voor zeehonden.