Politie onderzoekt steekincident in Goes

In de Frans den Hollanderlaan in Goes is maandagochtend een man aangehouden na een vechtpartij. Hierbij is mogelijk ook een mes gebruikt.

Het incident gebeurde rond 8.30 uur. De politiemeldkamer werd gealarmeerd dat op de Kolveniershof een tweetal aan het vechten waren. Een van de mannen zou ook een mes hebben en daarna gevlucht zijn. De aanleiding was een ruzie tussen enkele mannen. Een van hen rende op een gegeven moment een winkel binnen en kwam met een mes terug. Hij stak daarna op twee mannen in. Zij raakten niet gewond. Een van de mannen rende weg en bracht zichzelf in veiligheid door zich in een auto op te sluiten. De man met het mes stak daarna een autoband lek.

Verdachte aangehouden

Nadat de politie het signalement had verspreid, werd de veroorzaker even later aangehouden. Het gaat om een inwoner (24) uit Vlissingen. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Het mes werd niet gevonden.