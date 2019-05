‘Brandweeragent’ houdt overvaller pakketbezorger aan

Afgelopen vrijdag 'verslikte' een overvaller van een pakketbezorger in Dordrecht zich toen hij dacht weg te komen met het pakketje dat hij zojuist had gestolen maar daarbij rekende hij niet op een ‘brandweeragent’ die brandkranen aan het controleren was. De overvaller werd door de brandweeragent in zijn kraag gevat en het pakketje mocht hij inleveren.