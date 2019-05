Albanezen betrokken bij grootschalige hennepteelt

Politie en Openbaar Ministerie zijn dinsdagochtend samen met (keten) partners een grote integrale actie gestart op de georganiseerde hennepteelt in Limburg. Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat vooral personen van Albanese afkomst bij deze grootschalige hennepteelt betrokken zijn.

In tientallen panden in Geleen en omgeving wordt een instap gedaan. Het vermoeden bestaat dat in deze woningen hennep geteeld wordt.

Voorbereiding

Aan de actiedag zijn maanden van voorbereiding vooraf gegaan. Naast de ruim 100 politiemensen die betrokken zijn bij de actie, werken ook andere instanties, bedrijven en overheidsinstellingenwerken zoals gemeenten, RIEC, Enexis, ISZW, RDW, belastingdienst en De Nederlandsche Bank mee.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek is het ruimen van een hennepplantage in een pand in Geleen in 2016. Bij de doorzoeking stuitte de politie op financiële documenten die verder onderzocht zijn. Naast verschillende afdelingen van de politie in Limburg werd hierbij onder andere de gemeente Sittard-Geleen, het Regionaal Expertise en Informatie Centrum (RIEC) Limburg, de Nederlandsche Bank en Enexis ingeschakeld. De informatie die hieruit vervolgens naar voren kwam, o.a. de betrokkenheid van een bedrijf in Geleen en personen van Albanese afkomst, was aanleiding om na overleg tussen politie en openbaar ministerie een integraal strafrechtelijk onderzoek op te starten.

Geleens bedrijf facilitator

Vanaf eind 2018 heeft de recherche in Limburg het bedrijf, gevestigd aan de Groenstraat in Geleen, en met filialen in Duitsland en België, onder de loep genomen. De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bestaan uit de handel in en verhuur van motorvoertuigen, personenvervoer, reisbemiddeling en financiële dienstverlening (betaalservice diensten en money transfers).

Het vermoeden is echter dat het bedrijf zich vooral ook bezig houdt met het verrichten van illegale betaalservicediensten en personen met een criminele achtergrond en/of van Albanese afkomst faciliteert.