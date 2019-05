Actiedag Limburg: 12.000 hennepplanten en 16 aanhoudingen

Bij de actie naar grootschalige hennepteelt dinsdag in de regio Westelijke Mijnstreek zijn er in totaal 16 verdachten aangehouden. 'Daarnaast zijn er ruim 12.000 hennepplanten in beslag genomen, 24 kilo gedroogde henneptoppen en zijn 20 henneppanden bekeken. De straatwaarde van de in beslag genomen hennep is ruim 1,4 miljoen euro', zo laat de politie dinsdagavond weten.

16 aanhoudingen

De gezamenlijke partners zoals onder andere Politie, Gemeente, Openbaar Ministerie en Enexis kijken met tevredenheid terug op de actie die vandaag plaatsvond. Bij de actie vandaag werden doorzoekingen gehouden in 20 panden. In totaal zijn er 16 personen aangehouden. Onder deze verdachten zijn ook de bestuurders van het bedrijf aan de Groenstraat in Geleen. Er zijn aanhoudingen verricht in Nederland en Duitsland. In deze landen, maar ook in België, zijn doorzoekingen verricht.

Resultaten doorzoekingen panden

Direct na de start van de doorzoekingen in de bedrijfspanden in Geleen, Luik (België) en Würselen en Alsdorf (Duitsland), vonden op verschillende plaatsen in Limburg controles op hennepkwekerijen plaats. 20 panden werden door de politie doorzocht. In 15 panden werd een hennepkwekerij aangetroffen. In al deze 15 panden was ook sprake van diefstal van stroom.

Vuurwapen en munitie

In de overige 5 panden werden resten van hennep aangetroffen. In totaal zijn ruim 12.000 hennepplanten geruimd en vernietigd. Daarnaast werd in totaal ook ruim 25 kilo aan gedroogde henneptoppen gevonden. Tijdens de zoekingen werden ook een vuurwapen met munitie aangetroffen. Vooralsnog is er op dit moment op 4 panden beslag gelegd.

140.000,- euro cash en vier auto's in beslag genomen

Tijdens de grootschalige actie werden verder 4 auto’s en contant geld in beslag genomen. Het gaat hier om ruim 140.000 euro in totaal. Afgelopen maanden werden bij integrale controles en na meldingen van burgers al diverse hennepplantages opgerold in Limburg.

Betalingen voor 87 panden

Het bedrijf uit Geleen verrichte in de afgelopen 4 jaar betalingen voor 87 panden (o.a. energiekosten en huur). De afgelopen jaren (tot vandaag) werden reeds 36 van die panden onderzocht, en hierbij werd elke keer een hennepplantage ontdekt. Vandaag werden nog eens 20 panden bekeken, in 15 panden werd een kwekerij aangetroffen. In 5 panden lagen hennepresten. Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf vermoedelijk geen betrokkenheid meer heeft bij de overige 31 panden.

Aanhoudingen

In Duitsland (Würselen) werden twee 40-jarige mannen van Marokkaanse afkomst, woonachtig in België, aangehouden. Daarnaast werd daar ook een 34-jarige man uit Geleen aangehouden. Hij is van Albanese afkomst. In Geleen werd een 36-jarige vrouw aangehouden, woonachtig in België, en van Marokkaanse afkomst. De 40-jarige mannen en 36-jarige vrouw zijn de bestuurders van het bedrijf dat de spil is in het onderzoek. Deze 4 personen worden verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, meer in het bijzonder georganiseerde hennepteelt, witwassen en het gebruiken / gebruik laten maken van valse identiteitsbewijzen.

Albanese afkomst

Naast deze 4 personen zijn in totaal nog 12 mensen aangehouden. Van die 12 personen zijn er 6 aangetroffen in de henneppanden, met name van Albanese afkomst. De andere 6 personen zijn aangehouden in verband met het onderzoek naar het faciliterende bedrijf.

Aanleiding

Aanleiding voor de actie is het oprollen van een hennepkwekerij in 2016 in Geleen, waar documenten werden aangetroffen die aanleiding gaven voor verder onderzoek. Uit die documenten bleek dat het bedrijf in Geleen mogelijk facilitator was van georganiseerde hennepteelt in Limburg. Vanaf eind 2018 vond daarop gericht onderzoek plaats door de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg.

Ondermijning

'Met deze grote ondermijningsactie hebben we de georganiseerde hennepteelt een klap toegebracht. Ook hebben we in dit onderzoek inzicht gekregen in de rol en werkwijze van de faciliterende rol van het Geleense bedrijf en de personen van Albanese afkomst. Samen met onze partners gaan we nu verder bekijken hoe we barrières kunnen ontwikkelen en opwerpen zodat deze vorm van ondermijnende criminaliteit een halt toegeroepen kan worden', aldus Rob van Kan, chef Recherche Limburg.