Gronings waterschap voert inspecties uit na zware aardbeving

Westerwijtwerd

Vanochtend om een ongeveer 06.00 uur deed de aardbeving zich voor met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt in de buurt van Westerwijtwerd. 'Vanwege de aardbeving met een kracht boven 3,0 op de schaal van Richter hebben we onze calamiteitenorganisatie opgestart. We zijn alert op eventuele schade aan onze dijken en kades en aan onze kunstwerken. Immers, deze zijn van belang voor de veiligheid van onze inwoners', aldus het waterschap.

Een inspectieploeg is inmiddels in het gebied werkzaam.