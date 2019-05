Slachtoffer (91) verkeersongeval Napoleonsweg Horn in ziekenhuis overleden

Een 91-jarige man uit Horn is maandag 20 mei in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij een week eerder opliep bij een ongeval. Dit meldt de politie woensdag.

Aanrijding met vrachtauto

Op dinsdag 14 mei was hij betrokken bij een verkeersongeval op de Napoleonsweg in Horn. De auto waarin hij reed kwam in aanrijding met een vrachtauto. De man werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.