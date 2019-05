Automobilist rijdt na aanrijding door en laat gewonde fietser aan lot over

In de nacht van woensdag op donderdag is in Amsterdam op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan met de Jan van Galenstraat een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto. 'De automobilist reed na het ongeval door en liet de gewonde fietser aan zijn lot over', zo meldt de politie donderdag.