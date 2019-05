Auto en scooter botsen op Lijsterbeslaan in Schijndel

Over het hoofd gezien

De auto kwam vanuit de Zandkantsestraat de Lijsterbeslaan op gereden en zag daarbij een scooter die van rechts kwam over het hoofd. De twee kwamen met een snelheid van, volgends de bestuurder van de auto, ongeveer 20 km/h tegen elkaar aan.

Ambulance

De bestuurder van de scooter werd behandeld in de ambulance, of deze ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis is vervoerd is niet bekend. De auto kwam er met een paar krasjes vanaf.