Meeste inklimmers vrachtwagen Vlaardingen terug naar thuisland

Veertien van de 34 inklimmers die zaterdag 11 mei werden aangetroffen in een vrachtenwagen in Vlaardingen moeten direct Nederland én de Europese Unie verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst.

Ook kregen ze een inreisverbod, waarmee ze na hun uitreis het Schengengebied twee jaar lang niet in mogen. Dertien inklimmers zijn in vreemdelingenbewaring gesteld en worden overgedragen aan een ander Europees land, waar zij al eerder verbleven of een asielaanvraag hadden ingediend.

De personen zaten in een vrachtwagen op het terrein van een rederij aan de Vulcaanweg. De vrachtwagen was onderweg naar Engeland. Medewerkers van de rederij ontdekten de inklimmers en belden direct de politie. In eerste instantie leek het er op dat er zo'n 25 mensen in de vrachtauto zaten, maar dat bleken er uiteindelijk 34 te zijn. Onder hen waren twee kinderen van 7 en 9 jaar. Geen van de 34 personen was onwel of gewond. De politie heeft hen uit de vrachtwagen gehaald en naar een politiebureau overgebracht. De 38-jarige Roemeense chauffeur werd aangehouden.

Gezin

Alle personen werden na hun aantreffen overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van politie eenheid Rotterdam. De AVIM zorgde voor de afhandeling. Van de 34 kwamen 22 personen uit Syrië, 5 uit India, 4 uit Jemen, 2 uit de Palestijnse gebieden en 1 uit Iran. Het ging om een gezin (oma, vader en 2 kinderen van 5 en 7 jaar), een alleenstaande vrouw en een alleenstaande minderjarige jongen. De rest betrof 27 alleenstaande meerderjarige mannen. Het gezin, de alleenstaande vrouw en de alleenstaande jongen zijn doorverwezen naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Opsporingsonderzoek

De Roemeense chauffeur werd dinsdag 14 mei voorgeleid en zit nog vast. Donderdag 23 mei zal de raadkamer van de rechtbank Rotterdam beslissen of hij langer in voorarrest blijft. Het opsporingsonderzoek loopt nog en richt zich onder meer op een georganiseerd (internationaal) verband achter de mensensmokkel.