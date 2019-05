Zwaargewonde bij steekincident station Breda

De politie doet onderzoek naar een steekincident in de fietsenstalling aan de voorkant van het station in Breda.

Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt. De dader is op de vlucht geslagen. Dit meldt Politie Breda.

Omroep Brabant laat weten dat er een traumahelikopter is geland en dat het slachtoffer met een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de trauma-arts is meegegaan met de ambulance.

Het is onduidelijk of veel mensen getuigen waren van het steekincident. Het steekincident vond rond 18.45 uur plaats. De fietsenstalling is afgezet, het station is gewoon bereikbaar.