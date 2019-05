Politie houdt met getrokken wapen vuurwapen-verdachte aan

Twee mannen aangehouden

Bij de aanhouding van een verdachte die mogelijk een (vuur)wapen zou hebben heeft de politie de verdachte benaderd via een speciale procedure: Benaderingstechniek gevaarlijk verdachten (BTGV). Zo werd een veilige omgeving voor iedereen gecreëerd. Twee mannen zijn aangehouden. Na de aanhouding is de snelweg direct weer vrijgegeven en kon de snel ontstane file zich oplossen.

Stalking en bedreiging vuurwapen

Op vrijdagmorgen startte de politie een onderzoek naar de verblijfplaats van een man die voorlopig in vrijheid was gesteld. De verdachte was aangehouden geweest voor stalking en bedreiging met een (vuur)wapen en was onder speciale voorwaarden in vrijheid gesteld. Er was informatie binnen gekomen dat hij zich niet aan de afspraken hield en hij mocht, na overleg met de officier van justitie, aangehouden worden. De agenten wisten de man te traceren in een auto op de snelweg. Er bleek ook een passagier in de auto te zitten.

BTGV

De procedure om gevaarlijk verdachten, die in een auto zit, aan te kunnen houden op een veilige manier bestaat al lang. De verdachte wordt met korte en duidelijke bevelen uit de auto ‘gepraat’ en zo aangehouden. De politie Rotterdam heeft een filmpje gemaakt waar agenten, in het oude uniform, laten zien hoe de procedure verloopt.

Stilgezet

Snel waren verschillende politieauto’s ter plaatste. Enkele agenten zetten de procedure in en andere hielden het verkeer tegen. Toen de beide mannen aangehouden, geboeid en in een politieauto waren geplaatst is de snelweg zo snel mogelijk vrijgegeven. De verdachte waarom het ging, een 32-jarige man uit Fijnaart en de passagier zijn naar het bureau gebracht. In de auto werd later een (vuur)wapen en een mes gevonden. De passagier, een 38-jarige man uit Bergen op Zoom, had nog 6 maanden gevangenisstraf tegoed.