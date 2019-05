Politie toont foto verdachte steekincident station Breda

De politie heeft vrijdag foto's vrijgegeven van de mogelijke verdachte van een steekincident op donderdagavond bij het station in Breda. 'Het is van groot belang dat de verdachte snel aangehouden wordt. Ziet u hem? Benader hem dan niet zelf maar bel 112', zo waarschuwt de politie vrijdag.

Fietsenstalling

Op donderdag 23 mei 2019 om 18.52 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat er een zwaargewonde man in het station lag aan de Gravinnen van Nassauboulevard. Het bleek dat een man was neergestoken bij de fietsenstalling aan de Noordzijde van station.

Camerabeelden

Er is direct een onderzoek gestart waarbij verschillende beelden zijn veiliggesteld. Daar is de mogelijke verdachte op te zien. In de loop van de dag is er kort contact geweest met het slachtoffer in het ziekenhuis. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. De foto's van de verdachte die de politie heeft vrijgegeven zijn op de website van de politie te zien.