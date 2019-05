Koe gered na val tussen rijplaten in sloot

Twee dames waren vrijdagavond in Vlaardingen aan het wandelen in de buurt van de Vlietweg toen hun aandacht werd getrokken door een heftig loeiende koe.

Tussen rijplaten gevallen

Tussen het hoge gras zagen ze een koe in de sloot liggen en alarmeerden de hulpdiensten. De koe, die dacht te kunnen oversteken van het ene weiland naar het andere door over de rijplaten te lopen viel er tussen en kwam in de sloot terecht.

Tractor

Het dier was moeilijk bereikbaar voor de brandweer dus werd uitgezocht wie de boer was. Met een tractor kwam de boer ter plaatse en was de koe binnen twee minuten weer veilig op de kant gadegeslagen door de andere koeien die de redding nieuwsgierig volgenden.