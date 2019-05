Dode man aangetroffen tussen auto's bij garageboxen

Zondagochtend is door een buurtbewoner in Eindhoven een dode man aangetroffen aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Dit meldt de politie zondag.

Tussen de auto's

'De politie kreeg rond 07.30 uur een melding van een buurtbewoner. Bij een aantal garageboxen aan de achterzijde van de woningen zou een man tussen een aantal auto’s liggen. Eenmaal ter plaatse bleek de man overleden', aldus de politie. De omstandigheden ter plaatse waren dusdanig dat de politie een misdrijf niet uit kan sluiten. Daarop is direct een groot onderzoek opgestart.

Onderzoek

Daarbij werden door de technische recherche sporen veilig gesteld en een schouwarts heeft naar het lichaam gekeken. Ook is er een buurtonderzoek gedaan en gekeken of er mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn die de politie kunnen helpen bij het onderzoek. Het onderzoek heeft nog niet uitgewezen of er daadwerkelijk sprake is van een misdrijf. Daarvoor wordt in de loop van de zondag en maandag verder onderzoek gedaan aan het lichaam. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.