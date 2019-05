Amber Alerts op pinautomaten

Bij de opsporing van vermiste kinderen worden nu ook pinautomaten ingezet. Met ingang van maandag 27 mei zijn Amber Alerts en Vermist Kind Alerts op de schermen van diverse geldautomaten te zien. Het is voor het eerst in de wereld dat banken betaalautomaten ter beschikking stellen voor opsporing.

Het gaat om driehonderd pinautomaten van In2Retail. Die staan op verschillende luchthavens (zoals onder andere Schiphol en Rotterdam Airport), de vestigingen van Holland Casino en diverse grote winkelcentra en toeristische trekpleisters. ´Zodra er een Amber Alert of Kind Vermist Alert is, zal deze op de schermpjes van de machines komen te staan´, aldus Izanne de Wit, hoofd van het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

Zo´n alert gaat er niet zo maar uit. ‘Pas als er sprake is van echt gevaar voor een kind of als we ons veel zorgen maken om zijn of haar welzijn. Dan is het goed als zoveel mogelijk mensen weten dat er een kind vermist wordt, zodat zij naar het kind kunnen uitkijken. Of relevante informatie die zij over het kind hebben snel met de politie delen. Dit is een extra middel om ons bereik te vergroten en zo snel mogelijk mensen bij het vinden van een vermist kind te betrekken´, zegt Izanne.

Amber Alert en Kind Vermist Alert

Een Amber Alert is een waarschuwingsbericht dat landelijk wordt verspreid. Het wordt verstuurd als de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Jaarlijks verstuurt de politie een à twee keer een Amber Alert.

Bij een Vermist Kind Alert is er geen sprake van direct levensgevaar. Toch maakt de politie zich ernstig zorgen om het welzijn van het vermiste kind. Snel en gericht handelen is dan nodig. Ongeveer twintig keer per jaar vraagt de politie landelijk of regionaal aandacht voor een vermissing via een Vermist Kind Alert.

Campagnes

Momenteel lopen twee campagnes die zich richten op vermissingen. ´Wie weg is, is gezien´ is de nieuwe aanmeldcampagne van Amber Alert. Deze zal ook te zien zijn op de schermen van de pinautomaten. Doel is om mensen aan te sporen zich aan te melden voor het alert-netwerk, zodat zij ook rechtstreeks meldingen op hun mobiele telefoon van Amber Alert en Kind Vermist Alert ontvangen.

De gehele maand mei vraagt de politie extra aandacht voor vermiste personen. Dat doet zij door middel van de thema-maand Mis je mei? De politie doet haar best om een vermiste persoon zo snel mogelijk te vinden. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Kijk eens op onze site voor een actueel overzicht van alle kinderen en volwassenen die verdwenen zijn. Misschien kunt u de politie en daarmee de achterblijvers en vermisten helpen.