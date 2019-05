Verdachte aangehouden in onderzoek caravanbrand, waarbij bewoner om het leven kwam

De recherche heeft maandagochtend een 38-jarige man uit Maashees aangehouden in het onderzoek naar de caravanbrand aan de Peschweg in Meerlo in de nacht van 23 op 24 januari. De bewoner van de caravan is daarbij om het leven gekomen.

De verdachte is in dit onderzoek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting en doodslag/moord. De verdachte is vanochtend aangehouden in Wanssum. Het onderzoeksteam kwam de verdachte op het spoor in het onderzoek dat in de afgelopen maanden achter de schermen is doorgegaan.

Onderzoek

Naast technisch sporenonderzoek in en rondom de caravan werd er ook door agenten buurtonderzoek georganiseerd. Ook is er een week na de brand een passantenonderzoek bij de camping aan de Peschweg. Passanten kregen net als de bewoners en bezoekers van de camping een flyer uitgereikt door agenten. Via sociale media heeft de politie ook burgers opgeroepen om informatie te delen in het belang van het lopende onderzoek.

Brand in stacaravan

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari rukten de hulpdiensten uit naar een camping gelegen aan de Peschweg in Meerlo, waar een stacaravan in brand stond. Bij het blussen van de brand door de brandweer werd een dodelijk slachtoffer aangetroffen. Na DNA-onderzoek is vastgesteld dat dit de bewoner van de stacaravan is.