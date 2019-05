De enigen die straks nog in de bouw werken zijn CAD-tekenaars

Een gebrek aan metselaars, timmermannen en installatiemonteurs, dat is in de bouw tegenwoordig niets nieuws. Er is zelfs vraag naar 55.000 arbeidskrachten, maar door weinig nieuwe aanwas onder jongeren en grote uitstroming van ouderen worden deze banen niet ingevuld. Je vraagt je dan toch af of jongeren nog wel willen werken in de bouwsector en dat antwoord is een abc'tje maar wel tegen de juiste voorwaarde.

Wie een MBO opleiding heeft afgerond en gemakkelijk aan een baan wil komen in de bouw, kan het best CAD-tekenaar worden. Dat stelt: Edubookers. Het online boekingsplatform van cursussen en opleidingen in o.a. CAD/CAM ziet de populariteit van technische bouwtekeningen maken alleen maar toenemen.

Ontwikkelingen op de markt

Wij zien stijgende vraag naar CAD cursussen, met name bij vaklieden en jongeren die werkzaam zijn in de bouw en technische sector. Deze doelgroep gaat online opzoek naar een goede cursus in Revit of AutoCAD. Reden hiervoor is dat zij inzien dat ze niet hun hele leven op de bouwplaats blijven werken, aldus Paul Schrama, CEO van Edubookers.

”Het is nog niet zo makkelijk om door te stromen naar een functie met een beter carrièreperspectief en dito salaris. Jongeren startten vaak met een relatief hoog salaris, maar hier staat wel een zwaar beroep en een beperkte groei tegenover. Bij- of omscholing is dan ook cruciaal om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Vaklieden die al geruime tijd in het vak zitten, ondervinden letterlijk aan den lijve dat de zware lichamelijke arbeid zijn tol eist. De stijgende AOW-leeftijd verhoogt de noodzaak om zich om te scholen. Daarom zien we ook onder deze doelgroep het aantal aanmeldingen enorm stijgen.”

Waarom zijn CAD-tekenaars populair?

De CAD functies zijn bij cursisten populair, omdat ze bereikbaar zijn voor deze doelgroep zonder hiervoor lange scholingstrajecten aan te hoeven gaan. In de meeste gevallen heb je genoeg aan afgerond MBO diploma in de technische sector met achtergrond in CAD. Een cursus CAD tekenen biedt in de meeste gevallen voldoende uitkomst om direct aan de slag te gaan. Zo is de beste CAD-tekenaar van Nederland dit jaar Ike Vermeulen, een 19-jarige mbo-student die werktuigbouwkunde volgt aan het Scalda in Vlissingen. Hij won de vakwedstrijden Skills Heroes en werd daarmee uitgeroepen tot nationaal kampioen CAD-tekenen.

Deze jongen kan met zijn MBO diploma en teken kwaliteiten overal aan de slag kan gaan. Dat zal hem geen windeieren leggen, want CAD tekenaar worden in verhouding veel beter betaald dan arbeidskrachten en metselaars.

Tijdens de crisis (2009-2016) verlieten zo’n 60.000 arbeidskrachten de bouw en slechts 35.000 opgeleide jongeren kwamen daarvoor terug. Het UWV noemt bouwkundig CAD-tekenaars zelfs in het rijtje van meest gewilde beroepen van 2019. Er is een groot tekort aan tekenaars in de bouw en dat tekort wordt alleen maar groter.

Het Edubookers boekingsplatform werkt daarom met de beste opleiders van Nederland samen om cursisten te voorzien van een ruim aanbod in AutoCAD en Revit cursussen. Zo zijn alle opleiders terug te vinden op het online platform en kan iedereen elke opleiding of cursus vergelijken om tot de beste keuze te komen. Wanneer de keuze gevallen is op één van de opleiders dan verzorgen zij de cursus, lesstof en handboeken Zo kan jij snel aan de slag als CAD-tekenaar!

CAD -tekenaars dominerend in de bouwsector

In tien jaar tijd is het aantal studenten dat een opleiding in de bouw- en infrasector doet bijna gehalveerd. En dat komt onder meer omdat de samenleving steeds hoger opgeleid is en studenten liever een hbo-opleiding volgen dan te gaan werken met een mbo-diploma.

De Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), erkent dat er ook veel verandert. Dat komt door allerlei innovaties in technieken en producten en een tekort aan mensen. De hoger opgeleiden komen met anderen oplossingen. In het stratenbeeld hebben we dat met de opkomst van mechanisch stenen leggen gezien. Er zal altijd wel vraag naar metselaars voor renovatie of het betere vakwerk blijven, maar de toekomst stelt andere eisen aan het vakmanschap.

Steeds meer mensen vinden de weg naar een CAD-tekenaar opleiding, zowel het aanbod als de vraag stijgt. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat mensen in de bouwsector straks voor grotendeels als CAD-tekenaars actief zijn.

Bijscholing voor CAD

“Iemand die één van de CAD teken programma’s beheerst, dient wel up to date te blijven. Vaak zien we dat de bekende 70-20-10 methodiek van toepassing is op deze doelgroep. Dat betekent dat opleidingen vooral gebruikt worden om of door te ontwikkelen of om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de gebruikte software”, aldus Paul Schrama.