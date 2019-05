Gewonde bij ongeval op A58

Door de klap is het dak van de auto opengeritst. Hulpverleners spreken van geluk dat er geen bijrijder in de auto aanwezig was. De automobiliste is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval is een flinke file ontstaan in beide richtingen.