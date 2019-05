Slachtoffer zware mishandeling Almere overleden

Bij de mishandeling raakte een 38-jarige man zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en is daar overleden. De verdachte is direct na het incident gevlucht en nog niet aangehouden. De identiteit van deze man is bekend en op dit moment wordt er naar hem gezocht.

Specifieke getuige

Er zijn in dit onderzoek al een aantal getuigen gehoord. Toch komt de recherche graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over deze zware mishandeling. Verder zijn ze specifiek op zoek naar een blonde vrouw die het incident heeft staan filmen met haar mobiele telefoon. Het beeldmateriaal kan volgens de politie voor het onderzoek van groot belang zijn.