Moeder en dochter veroordeeld voor voorbereiding moord

Vervuilde drugs

De 33-jarige vrouw was verwikkeld in een vechtscheiding met haar ex toen zij een sms’je kreeg van een 22-jarige drugsdealer. De vrouw stuurde de man dat ze door haar ex bedreigd werd, waarop het plan ontstond dat hij voor 1.100 euro haar ex met vervuilde drugs zou ombrengen. Haar moeder, die achter het plan stond, pinde een geldbedrag van 1000,- euro voor haar. De vrouw en de moeder ontmoetten de drugsdealer en gaven hem het geld. De man ging echter niet langs bij het beoogde slachtoffer en bracht hem geen vervuilde drugs. Twee dagen na de ontmoeting gaven de vrouw en haar moeder de drugsdealer aan, door in eerste instantie te vertellen dat ze door hem opgelicht waren. Het volledige plan kwam later boven tafel toen de vrouwen openheid van zaken gaven.

Nauwe en bewuste samenwerking

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw en moeder nauw en bewust samengewerkt hebben om de moord op de ex van de vrouw voor te bereiden. Het wordt hen ernstig aangerekend dat zij voorbereidingshandelingen getroffen hebben om de vader van hun (klein)kinderen van het leven te beroven. Uit de slachtofferverklaring die tijdens de zitting is voorgelezen is de enorme impact op het slachtoffer duidelijk geworden. De vrouwen zijn psychologisch onderzocht en uit de rapportages blijkt dat de 33-jarige vrouw narcistische, antisociale en verslavingsproblematiek heeft. De rechtbank neemt het advies over om de feiten haar in verminderde mate toe te rekenen. De vrouw moet zich na de gevangenisstraf verplicht laten behandelen. De moeder krijgt een lagere straf dan haar dochter, omdat haar aandeel in het voorbereiden van de moord kleiner was. De vrouwen krijgen een contactverbod met het slachtoffer en moeten hem 1.000 euro smartengeld betalen.

Dealen cocaïne

De 22-jarige drugsdealer is vrijgesproken voor het voorbereiden van moord en het oplichten van de twee vrouwen. De rechtbank had niet de overtuiging dat hij daadwerkelijk het slachtoffer om het leven wilde brengen en vond de enkele leugen aan de vrouwen dat hij het beoogde slachtoffer zou ombrengen onvoldoende voor oplichting. De rechtbank veroordeelt hem wel tot een gevangenisstraf van 3 maanden voor het dealen van cocaïne.