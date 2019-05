Beelden zorginstelling toegevoegd aan dossier Thijs H.

Belang van waarheidsvinding

De rechter-commissaris is van oordeel dat in het onderzoek naar de gewelddadige dood van 3 mensen het beroep op het verschoningsrecht door de zorginstelling dient te wijken voor het belang van de waarheidsvinding. Dit omdat de benodigde informatie op geen andere manier te achterhalen is en de afweging daarbij tussen de betrokken belangen en de zeer beperkte inbreuk die mogelijk zou kunnen worden gemaakt.