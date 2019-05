Automobilist ziet scootmobiel over het hoofd

Woensdagmiddag zag een automobilist een scootmobiel op het zebrapad over het hoofd. Hierdoor ontstond een aanrijding waardoor de opzittende van de scootmobiel op de grond terecht kwam.

Ambulance

De man is door het medisch personeel nagekeken en met de ambulance meegenomen. Mogelijk had de automobilist tijdens het afslaan niet in de gaten dat de scootmobiel doorreed. De dienst Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) zal het incident onderzoeken.