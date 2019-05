Aanhouding na steekincident in Alphen aan den Rijn

De politie hield woensdagochtend 29 mei een 41-jarige verdachte uit Ede aan voor een steekincident aan de Dr. J.M. den Uylsingel in Alphen aan den Rijn. Hierbij raakte een 35-jarige man uit Den Bosch gewond. De politie zoekt nog een tweede verdachte.

Rond 07.45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Dr. J.M. den Uylsingel. Toen agenten arriveerden was de verdachte van het steekincident al onder controle gebracht door een oplettende burger. Deze 35-jarige man kon daardoor direct worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte, die er na het steekincident vandoor ging. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.