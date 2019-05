Demonstratie op Grote Markt voor goed pensioen

Tegenover RTV Noord zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper β€˜'Dit is de opkomst waarop we gehoopt hadden. Ik schat in dat er zo'n zes- a zesenhalfduizend mensen zijn. En dat is ook wel normaal omdat Groningers en Friezen hier vandaag samen protesteren. Met deze hoeveelheid mensen zijn we erg blij.'