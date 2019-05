Verdachte dood buurvrouw belde regionale omroep na vondst lichaam

Tijdens het gesprek in het programma rept de verdachte met geen woord over de dood van zijn buurvrouw. Nog geen twee uur na de vondst van het lichaam van de vrouw beklaagt de dader er zich over dat hij gepest werd en zijn huis niet uit durfde. Het leven in het appartementencomplex zou hem onmogelijk worden gemaakt door de buurtbewoners.

Afgelopen vrijdag rond 16.00 uur werd de vrouw zwaargewond gevonden in haar appartement aan de Veldzigt. Zij overleed op de plaats van het incident aan haar verwondingen. Uit sectie op het lichaam van de vrouw bleek dat zij door geweld om het leven was gekomen. Woensdagochtend werd de 56-jarige buurman door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.