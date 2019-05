Jongeren willen graag helpen na ongeval, maar durven niet altijd

Bijna 60 procent van de jongeren wil slachtoffers na een ongeval helpen, maar tegelijkertijd speelt angst een rol. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder 12 tot 18-jarigen. Het Rode Kruis is samen met een groep artsen, verenigd in Schok & Pomp, een burgerinitiatief gestart om EHBO-les standaard in het middelbaar onderwijs te krijgen. ,,Wanneer je weet wat je moet doen, durf je ook sneller te handelen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Uit het onderzoek blijkt dat het kennisniveau van jongeren over EHBO niet op peil is. Zo weet slechts 17 procent hoe zij moeten reanimeren en 16 procent hoe zij een AED moeten gebruiken. Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij je EHBO moet verlenen, ook jongeren. Bijvoorbeeld wanneer een familielid een hartstilstand krijgt, of een herseninfarct. Juist op dat soort momenten telt iedere minuut en is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. Op de vraag of jongeren daadwerkelijk zouden reanimeren wanneer dat nodig is, geeft 34 procent aan dat te doen. Slechts 29 procent zou in een dergelijke situatie een AED gebruiken.

,,Ook jongeren kunnen in een situatie komen, waarin ze levensreddend moeten handelen. Als ze de eerste hulpvaardigheden al op jonge leeftijd op school leren en oefenen in de klas, zullen ze eerder gaan helpen als dit nodig is. Nadat je EHBO-onderwijs hebt gehad, ken je niet alleen de theorie, maar weet je ook hoe je in de praktijk moet handelen”, legt Van Schaik uit.

“In Denemarken hebben we gezien dat sinds de invoering van reanimatielessen in het onderwijs, het aantal geslaagde reanimaties is verdrievoudigd. Door naast reanimatie scholieren ook te leren hoe te handelen bij ‘ernstige bloeding’, ‘brandwonden’, ‘epilepsie’ en ‘herseninfarct’ zullen we hier flinke gezondheidswinst boeken”, zegt Bernard Leenstra.

Kennis

Opvallend is dat veel jongeren wel weten wat zij moeten doen wanneer iemand een brandwond heeft. 72 procent zegt te weten hoe zij moeten handelen. Veel jongeren zeggen ook te weten wat zij moeten doen wanneer iemand zich ernstig verslikt en dreigt te stikken. Meer dan de helft van de jongeren weet zich wel raad wanneer iemand een bot gebroken heeft. Dit zijn hoopvolle resultaten, tegelijkertijd is er nog veel winst te behalen.

“EHBO onderwijs is goed voor de volksgezondheid, verlaagt de kosten in de zorg maar is bovenal goed voor de ontwikkeling en zelfvertrouwen van de scholier”, zegt Leenstra.

Rode Kruis en Schok & Pomp willen dat er op de middelbare scholen standaard EHBO-onderwijs over levensreddend handelen in het lesaanbod komt. De jongeren leren dan onder andere wat zij moeten doen wanneer iemand een hartstilstand, een beroerte of verstikking heeft. Er zijn al EHBO-lessen op scholen, maar die zitten niet standaard in het lessenpakket. Daardoor zijn er ook veel scholen die dit onderwijs niet geven. Om te zorgen dat docenten het niet drukker krijgen, kunnen EHBO-instructeurs en medici dit onderwijs op de scholen verzorgen.

Er zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig om te zorgen dat EHBO in het middelbaar onderwijs op de politieke agenda komt te staan. De petitie is te tekenen via www.rodekruis.nl/EHBOpetitie.