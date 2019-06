Barbecue leidt tot schuurbrand

Dat men uit moet kijken met de barbecue is de eigenaar van een stacaravan wel duidelijk geworden.

De man was zaterdagmiddag lekker in de schaduw aan het genieten van lekkernijen die vanaf de barbecue kwamen. Mogelijk door stralingswarmte ontvlamde een jerrycan met benzine die in de buurt stond.

De schade van de brand bleef beperkt tot een schuurtje die in de brand was gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond.