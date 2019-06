Brandweer Den Haag ontruimt twaalf woningen vanwege woningbrand

Vanwege een uitslaande woningbrand aan de Zuidwal in Den Haag zijn twaalf huizen ontruimd.

Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt Brandweer Haaglanden. De bewoners van de ontruimde woningen zijn opgevangen in een moskee in de buurt. De brand brak rond 01.00 uur uit en was na ruim een uur blussen onder controle.

De woningen zijn inmiddels gecontroleerd door de brandweer en de meeste woningen worden vrijgegeven. Een aantal woningen wordt door Stichting Salvage en de gemeente nader gecontroleerd op bewoonbaarheid.