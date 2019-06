Man aangehouden na mishandeling, bedreiging en poging vrijheidsbeneming van ex tijdens feestje

Zondagavond rond 19.30 uur is een 46-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden in de Graaf Anfriedstraat in Sprundel omdat hij diverse strafbare feiten had begaan na een conflict dat even voor zijn aanhouding had plaatsgevonden.

De man had onder invloed van alcohol ruzie staan maken bij een feestje in Sint Willebrord en had daar zijn ex bedreigd, mishandeld en een poging gedaan om haar mee te nemen in zijn auto. Dit laatste is niet gelukt omdat de politie op dat moment ten tonele verscheen. De verdachte ging er vandoor in zijn auto en agenten zijn naar hem op zoek gegaan nadat zij het verhaal hadden aangehoord.

De man is geboeid overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij zal maandag gehoord worden over de feiten waar hij van verdacht wordt. De vrouw heeft aangifte gedaan.