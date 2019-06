Vrachtwagen botst op bus met leerlingen

Omstreeks 09.00 uur reed de bus op de A28 ter hoogte van Putten. De bus met de leerlingen sloot aan in een file, maar een achterop komende vrachtwagen had dit te laat door en botste op de bus. Door de klap raakte één van de begeleiders gewond. Deze is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De overige inzittenden bleven ongedeerd.

Een andere bus zal de kinderen en begeleiders ophalen en weer terug naar Veendam brengen.