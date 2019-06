Veel schade en overlast door noodweer

Er is heel wat schade in Nederland door de onweersbuien die gisteren van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland trokken. Op meerder plekken is treinverkeer niet mogelijk en in Overijsselen Gelderland was veel hinder door omgevallen bomen

Dat op sommige trajecten geen treinen rijden, komt vaak door een beschadigde bovenleiding. Treinreizigers zullen waarschijnlijk op een aantal trajecten nog de hele dag overlast vinden van de storm.

Machinist held van de dag

Op het spoor bij Twello hebben zo'n 50 treinreizigers dinsdagnacht twee uur vastgezeten in een donkere trein vanwege een omgevallen boom. Een aanstormende trein kwam rond 23.30 uur stil te staan voor de boom en kon niet meer terug. Voor de veiligheid moest de stroom van de bovenleiding gehaald worden. De machinist die de grote boom op tijd had gezien, wordt een treinreiziger 'de held van de dag' genoemd.

Overijssel en Gelderland flink getroffen

De provincie Overijssel werd behoorlijk geraakt door het noodweer. Er kwamen veel meldingen uit Deventer, Zwartsluis en Vollenhove. In Deventer raakte een kermisattractie beschadigd. In Vollenhove werd camping Oldenhof zwaar getroffen: campinggasten moesten de nacht noodgedwongen in het noodgebouw doorbrengen. En in Zwartsluis raakten vier mensne gewond toen een boom op twee rijdende auto's viel. Dire personen konden worden behandeld door ambulancepersoneel, maar een vierde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een vermoedelijke valwind zorgde in Rheden voor honderden omgewaaide bomen. Ook de dakpannen moesten het ontgelden.

Ook veel omgevallen bomen in Brabant en blikseminslag

Ook in Eindhoven zijn bomen op auto's gevallen. Een boom kwam terecht op een auto waarin een vrouw met drie kleine kinderen zat. Op de Savendonksestraat in Boxtel is gisteravond laat een boom omgewaaid tijdens het hevige weer. Omdat verkeer er nog net omheen kon is daar gisteren geen melding meer van gemaakt. Vanmorgen dacht iemand er anders over en waarschuwde de brandweer. De brandweer zaagde de boom kort waarna de rijbaan weer volledig vrij was.

In Kaatsheuvel was het goed raak. Daar sloeg de bliksem in in een woning aan de Krammentrekker. Ook in Sprang-Capelle en Waalwijk sloeg de bliksem in. Dat zorgde voor brand en schade in en aan woningen gelegen aan de Poolsestraat in Sprang-Capelle en de Burgemeester Brokkesttraat in Waalwijk. Er was in beide gevallen alleen materiële schade. Dit meldt Omroep Brabant.

De Telegraaf meldt dat bij de hockeyinterland Nederland-Nieuw Zeeland in Eindhoven twee mensen gewond raakten. Het gaat om twee technici. Die raakten gewond doordat een stallage met daarin het commentaarhok gedeeltelijk omviel.