Maatregelen varkenshouderij Boxtel beëindigd

De varkenshouderij in Boxtel waar op 13 mei jl. actievoerders zijn binnen gevallen en de stal hebben betreden, kan weer dieren aan- of afvoeren.

De varkens hebben geen ziekteverschijnselen en er zijn geen antistoffen tegen aangifteplichtige in het bloed gevonden. Dit schrijft De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit woensdag.

Monitoring

De afgelopen 3 weken hebben specialisten van de NVWA, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts het bedrijf meerdere malen bezocht om de gezondheidstoestand van de varkens te monitoren. Tijdens deze bezoeken hebben de dierenartsen geen verschijnselen van aangifteplichtige of bestrijdingsplichtige dierziekten waargenomen. Er is gekeken naar verschijnselen van Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer, de ziekte van Aujeszky en Swine Vesiculair Disease (blaasjesziekte). Tijdens het laatste bezoek aan het bedrijf is er ook bloed afgenomen bij 60 dieren om na te gaan of er antistoffen gevonden konden worden tegen deze ziekten.

Omdat de dieren geen ziekteverschijnselen hebben en er geen antistoffen in het bloed zijn aangetoond, heeft het specialistenteam de dierziektemonitoring per direct beëindigd. Het bedrijf kan weer overgaan op de gebruikelijke bedrijfsvoering en de begeleiding en monitoring zal weer worden uitgevoerd door de bedrijfseigen dierenarts.

Achtergrond

Door het betreden van de varkensstal in Boxtel zonder de juiste hygiënemaatregelen te nemen, is op 13 mei mogelijk een gezondheidsrisico voor de dieren ontstaan, zoals het binnen brengen van aangifteplichtige ziekten. De varkenshouder, zijn dierenarts en de NVWA hebben toen afgesproken dat het bedrijf 3 weken geen dieren zou aan- of afvoeren totdat het zeker zou zijn dat er geen besmetting van een (aangifteplichtige) dierziekte heeft plaatsgevonden.