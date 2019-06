Directie kliniek Den Dolder moet nog vandaag verantwoording afleggen bij minister Dekker

In een reactie zegt minister Dekker (VVD) van Rechtsbescherming dat hij veel vragen heeft over dit incident. Daarom moet de directie van de klinek in Den Dolder vandaag nog verantwoording afleggen bij de minister, zo weet het AD.

De organisatie die verantwoordelijk is voor de psychiatrische kliniek Roosenburg bevestigt woensdag in een verklaring dat er zaterdag een patiënt niet teruggekomen is van verlof en dat die persoon nog altijd spoorloos is. Het verlof zou volgens de verklaring zijn toegekend volgens de daarvoor geldende procedures. Toen Peter M. niet terugkeerde van verlof, werd dit aan de politie gemeld. Die is nog steeds op zoek naar M. Dit meldt de Telegraaf woensdag. Uit privacy-overwegingen kan de organisatie geen persoonlijke gegevens verstrekken over M., maar wel wordt benadrukt dat M. niet in de forensisch psychiatrische kliniek verbleef als onderdeel van detentie, en dat hij ook geen tbs-maatregel heeft.

De 44-jarige Peter M., werd vorig jaar door het hof ook in hoger beroep volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.